Der große Auftakt zum Festival der Chöre

Heute, Mittwoch, ist es endlich so weit, da wird das großartige Festival „Voices of Spirit“ in Graz eröffnet. Ab 18 Uhr geht es im Landhaushof (Bild unten) mit der feierlichen Eröffnung der „Langen Nacht der Chöre“ fulminant los. An verschiedenen Orten der historischen Altstadt werden anschließend heimische und internationale Chöre Ausschnitte aus ihren Programmen vortragen.