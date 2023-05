Komme, was Wolle: Neues Leben für altes Handwerk

Elf Schafe unterschiedlichster Rassen grasen am Hof von Erik und Christine Söllner in Gleißenfeld in der Buckligen Welt. Wenn hier „Kinder“ gerufen wird, um die Tiere um sich zu scharen, kommt das nicht von ungefähr. Sie zählen quasi zur Familie, eine artgerechte Haltung ist für das Landwirte-Ehepaar eine Selbstverständlichkeit.