Prozess in Graz: Steirer raste mit Pkw auf Paar zu

Ein 26-Jähriger raste im Dezember mit seinem Auto auf ein Paar zu, am Montag muss er sich vor dem Geschworenengericht in der Steiermark verantworten. Schon vor dem Vorfall bedrohte der als unzurechnungsfähige eingestufte Angeklagte die Frau. Der Steirer leugnet die Tat, am Abend soll das Urteil der Geschworenen fallen.