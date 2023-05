Gernot Pachernigg: Neues Leben für Ex-Starmaniac

Der Sommer lässt auf sich warten, für Gernot Pachernigg hat die schönste Zeit im Jahr mit seinem Comeback-Song „Sommer“ aber schon begonnen. In diesem Lied geht es um Urlaubsfeeling am See, neue Freunde in der neuen Heimat. „Es ist ein Neustart nach vielen Höhen und Tiefen,“ postet der gebürtige Grazer, der an den Gestaden des Attersees seinen Fluch versenkt. „Ich musste aus der Steiermark flüchten, um nicht ständig als der von Starmania gesehen zu werden“, beteuert der Musiker, der 2006 in der legendären Casting-Staffel (mit Conchita Tom Neuwirth und Nadine Beiler) Dritter wurde.