Die kleine Botin feiert den Muttertag anders

Traditionell wird der Muttertag gern mit Blumen und Geschenken gefeiert, aber es gibt so schöne Möglichkeiten, diesen Tag nachhaltiger und (umwelt-)bewusster zu gestalten. Der Muttertag hat eine lange Geschichte, hat sich aber in den letzten Jahrzehnten zu einem Konsumereignis entwickelt, das hierzulande am zweiten Sonntag im Mai begangen wird.