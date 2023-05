1000 Sänger sorgen für Chormusik vom Allerfeinsten

Das internationale Chorfestival „Voices of Spirit“ findet seit 2014 in Graz statt. Das weltweit gefeierte Vokalensemble The Swingles wird als Artists in Residence das Publikum bei mehreren Auftritten begeistern, zudem geben die Ensemblemitglieder ihr Wissen bei Coachings und als Leitung eines Projektchors, für den sich Singbegeisterte noch anmelden können, weiter.