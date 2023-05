Wandertour zum Abtenauer Wasserfall-Duo

Durstige Wanderer finden am Kalkplateau des Tennengebirges kaum Wasser. Denn dort oben versickert jeder Tropfen sofort. Nach einer Reise durchs Berginnere tritt das Wasser erst ganz unten wieder in großen Karstquellen zu Tage. Zwei solcher Quellen speisen unsere heutigen Wanderziele: den Trickl- und den Dachserfall. Beide sind nicht so launisch wie der Winnerfall bei Oberscheffau, der nur Wasser führt, wenn es ihm gerade beliebt.