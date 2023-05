Auf den Jungspund warten noch große Prüfungen

Makellose Saison bisher

Dabei spielt Fritz erst seit drei Jahren Football: „In der Schule haben wir in der Pause immer gespielt, und es hat mir Spaß gemacht. Da bin ich dann einfach einmal mitgegangen.“ Und bisher macht er das beachtlich: In der AFL ist er mit 218 erlaufenen Yards die Nummer eins! „Das ist nicht selbstverständlich! Ich nutze bisher aber das, was mir meine O-Line anbietet, sehr gut aus“, sagt Fritz, der als Ausgleich gerne am Berg unterwegs ist und sogar Skilehrer-Anwärter ist. Die Giants sind ebenso Anwärter, und zwar auf den Titel - vier Spiele, vier Siege. Nummer fünf steht am Plan. Die noch sieglosen Styrian Bears hingegen empfangen ebenso am Samstag (18) das ebenfalls noch ohne Erfolg dastehende Traun zum Duell.