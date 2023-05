Entdecken Sie 4000 neue Kurse des WIFI

Das brandaktuelle Kursprogramm für 23/24 steht seit Kurzem auf noe.wifi.at zur Verfügung. Rund 4000 Kurse findet man im jetzt neu erschienenen Kursbuch 2023/24. Zur individuellen Info und Beratung bietet das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ am 25. Mai einen INFO-Tag online mit 30 kostenlosen INFO-Webinaren an einem Tag an.