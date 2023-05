Schwaz: Erlebniswelt mit 360 Grad ist startklar

Hochauflösendes Flachbild-TV und moderne Kinosäle legen die Latte hoch, wenn man heutzutage das zahlende Publikum begeistern will. Das Konzept Your Dome in Schwaz hat gute Chancen, dass das „Kopfkino“ noch um einiges kräftiger anspringt. „Am ehesten sind wir Entertainment“, umriss Betreiber Axel Krieger die Idee, als er Medienvertretern einen ersten Einblick in den Erlebnisdome gewährte.