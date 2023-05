Med Uni Graz: Neuer Rektor wird vor Sommer gewählt

Wahl noch vor Sommer

Die Findungskommission unter dem Vorsitz von Ronald Faber erstellt nach dem Hearing einen Dreiervorschlag, der bis spätestens 15. Juni an den 18-köpfigen Senat ergeht. Dieser erstellt wiederum einen Dreier-Vorschlag, der innerhalb von vier Wochen an den Universitätsrat übermittelt werden muss. Noch vor dem Sommer, will der Universitätsrat der Med-Uni Graz die Wahl des Rektors, der Rektorin aus dem bis dahin vom Senat erstellten Dreiervorschlag vornehmen.