St. Pöltens Aufstiegsheld blickt zurück

. . . so war’s, als St. Pölten im finalen Hit der 2. Liga im Mai 2016 auf den LASK traf. Ein Spiel, das in die Klubgeschichte einging. Volle Ränge, volle Emotionen, St. Pölten siegte 3:2, stand zwei Runden vor Schluss praktisch als Aufsteiger fest, feierte nach 22-jähriger Abstinenz die Rückkehr in die Bundesliga. Lukas Thürauer, damals Kapitän und zweifacher Torschütze: „Wir starteten als Underdog holprig in die Saison und haben plötzlich fast nicht mehr verloren.“