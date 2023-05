Heißer Konzertsommer auf der Starnacht-Bühne

Die Matakustix-Show gibt es am 30. Juni. Tags darauf, am 1. Juli, wird Deutschlands Schlagerkönig Roland Kaiser mit seiner fantastischen Band auftreten, am 2. Juli wird dann Melissa Naschenweng über die Bühne wirbeln. Die Lesachtalerin eilt seit Jahren von Erfolg zu Erfolg. Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren am 7./8. Juli die Starnacht am Wörthersee. Zum großen Finale am 9. Juli kommt die musikalische Urgewalt, Andreas Gabalier, in die Ostbucht.