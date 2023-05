Hirscher stellt sich waghalsiger Herausforderung

„Das Red Bull Erzbergrodeo ist mehr als ein Rennen. Das Abenteuer, die Stimmung, der Sport und die Community sind einzigartig“, schwärmt der Salzburger Marcel Hirscher von der Veranstaltung. In diesem Jahr wagt er sich zum zweiten Mal nach dem Vorjahr an den Start. „Es geht um das Erlebnis, um die Erfahrung mit dieser eigentlich unmöglich scheinenden Herausforderung. Für mich ist der Weg das Ziel und ich werde versuchen, so viel Spaß wie möglich im Rennen zu haben“, sagte der 34-Jährige 2022 noch vor dem Start. Als 89. von 500 Startern erreichte der Rookie nach vier Stunden hartem Kampf Checkpoint 17 von 27.