Heidi Klum: Vom Bikini-Girl zum sexy Schmetterling

Im Clip rekelt sich Klum im knappen Bikini auf der Gartenliege, während ihr Stylist die letzten Handgriffe an ihrem Make-up finalisiert, während der Friseur noch schnell an Heidis Mähne herumfummelt. Der fertige Look wird dann noch schnell im heimischen Garten getestet - ein kleines Bikini-Tänzchen inklusive. Erst dann schlüpft die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin in ihr Traumkleid der Berliner Designerin Jasmin Erbas.