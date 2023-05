Also erkundigte sich die „Krone“ gestern Früh beim Jungcoach, ob er sich noch auf der rund 150 Kilometer langen Strecke befindet, oder per Autostopp schummelte. Wright lächelte: „Unser Teammanager wollte mich nicht in den Bus lassen, aber die Jungs zeigten Gnade.“ Freilich nur, weil sich der Trainer verpflichtete, der Mannschaft am Mittwoch Abend Sushi zu servieren . . .