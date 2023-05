Fremde versuchten dreimal Kinder in Auto zu locken

Zumindest gibt es entsprechende Meldungen, bestätigt die Polizei: „Die Kinder sagen, dass sie von fremden Personen angesprochen wurden“, so Sprecherin Karin Temel. In allen drei Fällen hätten die Kinder in ein „großes, weißes Auto“ steigen sollen - vermutlich ein weißer Kastenwagen. Alle drei reagierten aber richtig, liefen davon und berichteten es den Eltern. Die Polizei verstärkte die Kontrollen. Und rät allen Eltern, die Kinder zu sensibilisieren: Die Kleinsten sollen in ruhiger Atmosphäre informiert werden, dass sie „nie in ein fremdes Auto einsteigen und nie mit fremden Leuten mitgehen sollen“, betont Temel.