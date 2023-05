Kaserne in Tamsweg wird energieautark

Bei einem Besuch der Strucker-Kaserne in Tamsweg kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag an, dass 1,8 Millionen Euro in die Autarkie der Kaserne investiert werden sollen. Der militärische Standort soll künftig in den Bereichen der Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung eigenständig werden.