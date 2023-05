Mann trat Wohnungstür in Wien ein - Frau flüchtete

Mann soll an psychischen Problemen leiden

Polizisten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse gelang es den Täter in der Nähe der Wohnung zu fassen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Während der Vernehmung gab der Beschuldigte an, unter psychischen Problemen zu leiden. Gewaltabsichten wies er jedoch entschieden von sich.