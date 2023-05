Die Alpen gingen schon vor 200 Jahren viral

Filter oder Wirklichkeit?

Wer sich einlässt auf die symbolisch aufgeladenen Landschaften der Steinfelds und ihrer Zeitgenossen, der kann auch für das Heute viel mitnehmen. Ist nicht der Instagram-Filter am Schnappschuss vom Gipfel das gleiche wie die immer gleiche Lichtstimmung in der Biedermeier-Landschaft? Und pilgern nicht heute Influencer in den Tausenden zu Orten, um sich selbst mit Naturschauspielen im Hintergrund abzulichten, wie es seinerzeit die Maler taten, um sie zu zeichnen?