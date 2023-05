15-Jährige bei Unfall mit Moped schwer verletzt

Gegen 7.15 Uhr war ein 45-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf dem Esserweg in westliche Richtung unterwegs. In der Folge bog er an der Kreuzung Esserweg/Liebenauer Hauptstraße (Vorrang geben) nach links in die Liebenauer Hauptstraße ein. Eine 15-jährige Mopedlenkerin aus Graz, die auf der Liebenauer Hauptstraße in nördliche Richtung unterwegs war, leitete eine Notbremsung ein, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Aufgrund des starken Bremsvorganges rutschte das Vorderrad weg, wodurch die 15-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und das Moped gegen den Pkw prallte. Dabei wurde die Mopedlenkerin schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert.