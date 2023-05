Tyrolit mit mehr als 720 Millionen Euro Umsatz

Von einem „erfolgreichen Kurs, der fortgesetzt werden konnte“, spricht das Tiroler Technologieunternehmen Tyrolit mit Hauptsitz in Schwaz. Mit einem Umsatz von 727 Millionen Euro wurde im Vorjahr ein Plus von 10,1 Prozent im Vergleich zu 2021 (663 Millionen Euro) erzielt. Dazu Vorstandsvorsitzender Thomas Friess: „Hightech-Lösungen im Abrasive-Bereich und Technologien ,Made in Tirol’ sind weltweit gefragter denn je. Wir konnten 2022 kräftig zulegen und unsere Marktposition weiter ausbauen.“