Biker laden zur Motorradsegnung ein

Hunderte Biker erwartet

Heute, am 1. Mai, ist es wieder soweit. Ab 13 Uhr treffen sich die Motorradfahrer auf dem Hauptplatz in Schwechat. Um 14 Uhr findet dann die Segnung von Maschinen und Fahrern statt. „Im Anschluss daran fahren wir gemeinsam zum Pfarrzentrum am Zirkelweg, wo wir den Tag mit einer gemütlichen Grillerei ausklingen lassen“, weiß Vereinspräsident Andreas Sterba.