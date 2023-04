Unbekannte Täter stahlen zwei Ortstafeln in Kappl

Die Unbekannten dürften auf ihrem Streifzug durch den Weiler Brandau in Kappl entlang der Paznauntalstraße mit gehöriger Gewalt am Werk gewesen sein. Sowohl am Ortsanfang als auch am -ende fehlten die Ortstafeln. „Offensichtlich gingen die Täter mit massiver Gewalt vor, da ein Steher ausgerissen und verbogen wurde“, heißt es seitens der Polizei. Es entstand ein Schaden in bislang noch unbekannter Höhe.