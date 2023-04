Frontalzusammenstoß in Hollersbach

In der Pinzgauer Gemeinde kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 20-jährige Lenkerin fuhr auf der Gerlosstraße B165 von Mittersill in die Nachbargemeinde Hollersbach. Als sie an der Ortseinfahrt abbiegen wollte, dürfte sie einen 21-Jährigen in seinem Pkw übersehen haben, der ihr entgegenkam. Die beiden Autos krachten frontal zusammen. Eine 14-jährige Mitfahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Tauernklinikum Mittersill gebracht werden. Die beiden Lenker türkischer Herkunft blieben unverletzt.