Fuchs: „Arsenal muss volles Risiko nehmen“

Weshalb Arsenal fast schon zum Siegen verdammt ist, mit vielen Punkteverlusten von Erling Haaland und Co. kann man diese Saison nicht mehr rechnen. Während der Norweger bei Manchester mit 32 Ligatoren dominiert, der nächstbeste Schütze Phil Folden mit neun Treffern ist, hat Arsenal mit Martinelli (15), Saka (13) und Ödergaard (12) ein brandgefährliches Trio, dazu traf Gabriel Jesus neunmal. Vielleicht ein Vorteil für die Truppe von Arteta - der versuchen muss, Guardiola auf dem falschen Fuß zu erwischen. Sei es mit einer personellen Umstellung oder einer taktischen Variante - denn ansonsten kennen sich die Teams in- und auswendig. Natürlich ist da Risiko dabei, kann die Sache auch schnell nach hinten losgehen. 14 der letzten 15 Duelle gingen an City, beim letzten Aufeinandertreffen im Februar war das Tempo irre, haben am Ende beim 1:3 kleine Fehler gegen die Gunners entschieden.