Empfang für die „goldenen“ steirischen Blasmusiker

In der Aula der Alten Universität in Graz ehrte Landeshauptmann Christopher Drexler am Montag mit Erich Riegler, dem Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, 78 steirische Blasmusiker. 68 von ihnen haben das Leistungsabzeichen in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes - die höchste Leistungsstufe - verliehen bekommen. Zudem wurde zehn Absolventen des zweijährigen „Studiengangs Blasorchesterleitung“, den der Blasmusikverband mit dem Johann-Joseph-Fux-Konservatorium durchführt, zur Verleihung der Kapellmeisterabzeichen gratuliert. „Qualität ist kein Zufall, sondern immer das Ergebnis anstrengender Arbeit“, betonte Riegler in seinen Dankesworten.