Ein Stück der Steiermark zum Muttertag verschenken

Am 14. Mai ist wieder Muttertag. An diesem Tag gedenken wir den zahlreichen Leistungen und Entbehrungen, welche unsere Mütter auf sich gebracht haben. Für alle Mütter in der Steiermark gibt es hierzu ein perfektes Geschenk mit original steirischen Zutaten aus Meisterhand gefertigt, welches heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert!