Stille Helden: Wenn Zivilcourage Leben rettet!

Sie halfen im Verborgenen, setzten dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel und retteten so viele Menschen vor dem sicheren Tod. Mit ihrem Mut halfen sie verfolgten Juden dem NS-Regime zu entkommen. Als sichtbares Zeichen für Zivilcourage wird ihnen nun im Museum NÖ ein Denkmal gesetzt. Mit der Wanderausstellung „Die Gerechten – Courage ist eine Frage der Entscheidung“ will man jene stillen Helden („Gerechte“) vor den Vorhang holen, die ohne Gegenleistung ihr Leben aufs Spiel setzen, um Juden zu retten – auch in Niederösterreich.