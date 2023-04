Die Konfettikanone ist bereit für den Meisterknall

Die Volleyballer von Hypo Tirol wollen am Samstag (20.25 Uhr) in der Finalserie gegen Aich/Dob den Sack zumachen, in der Innsbrucker USI-Halle vor toller Kulisse den elften Meistertitel feiern. Die Kärntner warfen nach dem vierten Spiel den Trainer raus, Klubboss Micheu übernahm.