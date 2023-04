15-Jähriger im Drogenrausch mit Messer verletzt

Drei junge Männer - ein Salzburger (15), ein Pinzgauer (17) und ein Flachgauer (20) - trafen sich am 19. April am späten Nachmittag in der Wohnung. Dabei konsumierte das Trio Drogen in Form von Benzodiazepin-Tabletten. Der 17-Jährige hantierte dabei mit einem Klappmesser. Aufgrund seines wohl stark berauschten Zustandes ging der 15-Jährige auf den Pinzgauer zu und verletzte sich dabei mit dem Messer im Bauchbereich.