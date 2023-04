Krankenkassen-Defizit sorgt in Tirol für Kritik

Dass diese Entwicklung keine einmalige ist, zeige ein Blick auf die ÖGK-interne Prognose bis zum Jahr 2027. „Trotz massiver Mittelabsaugung aus dem Westen (aktuell Tirol 400 Mio., Salzburg 354 Mio., Vorarlberg 65 Mio.) wird im Jahr 2027 das Jahresdefizit der gesamten ÖGK immer noch so hoch sein wie im Jahr 2022“, so die Arbeiterkammer. „Außerdem entstehen in den Bundesländern keine neuen, qualitativ hochwertigen Arbeitsplätze mehr, während in der neuen zentralistischen Struktur laufend zusätzliche Stellen geschaffen werden“, kritisiert Zangerl.