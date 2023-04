West-Achse wehrt sich gegen „Zentralisierungswahn“

„Griff in die Tasche der Länder, die ordentlich wirtschaften“

„Die wirtschaftliche Situation einzelner Landesstellen ist katastrophal“, wird Thomas Kinberger, Obmann der ÖGK-Landesstelle Salzburg, zitiert. „Obwohl mehr als 800 Millionen Euro aus den westlichen Bundesländern abgesaugt werden, wird bis 2027 ein milliardenschweres Defizit produziert.“ Die ÖGK prognostiziere bis 2027 einen österreichweiten Abgang von 1,22 Milliarden Euro. 354 Millionen Euro würden indes aus Salzburg, 400 Millionen Euro aus Tirol und 65 Millionen Euro aus Vorarlberg „abgesaugt“. „Dem Management der ÖGK gelingt es nicht, das Ausgabenungleichgewicht einzelner Bundesländer abzustellen. Stattdessen wird ungeniert in die Taschen jener Bundesländer gegriffen, die in der Vergangenheit ordentlich gewirtschaftet haben“, so Kinberger.