Die kleine Botin feiert den Tag der Erde

Wie jedes Jahr begehen wir auch 2023 am 22. April den World Earth Day, und ich versuche, rund um diesen Tag zusammen mit den Kindern unsere Erde besonders zu „feiern“. Zu viele Wunder sind so alltäglich, dass sie uns nicht mehr auffallen, und gerade jetzt Ende April bietet sich der kleinste Garten oder der Park nebenan hervorragend dazu an, einmal genauer hinzuschauen. Erste Bienen summen, und Schmetterlinge fliegen von Blüte zu Blüte. In wenigen Tagen werden wir auch die selbst gezogenen Pflänzchen ins Hochbeet und in die Töpfe setzen. Beim Umsiedeln von den kleinen Anziehgefäßen können die Kinder super mithelfen und bekommen so einfach mehr Bezug zum Gemüse, das dann später direkt auf ihrem Teller landet.