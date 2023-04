Todesdrohung in Bank und Gold-Diebstahl

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Salzburg-Aigen zu einem Einbruch mit Diebstahl. Am Mittwoch wiederum wurde eine Bankangestellte in Hallein mit dem Tod bedroht. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten am Abend staunten die Exekutivbeamten dann nicht schlecht darüber, was sie vorfanden.