Schuldenstand des Landes sank um 261 Mio. Euro

Geld vom Bund

Dieses positive Ergebnis geht vor allem auf die Kappe der Steigerung der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben: 398,9 Millionen Euro mehr als erwartet flossen in diesem Bereich in das steirische Budget. Zusätzlich kamen vom Bund Zahlungen in Höhe von 158,2 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie für den Resilienzfonds in Höhe von 69,9 Millionen Euro.