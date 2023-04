Die Golfwelt blickt wieder in die Steiermark

Die Gösser Open: Das nächste Highlight folgt von 11. bis 13. Mai in Lankowitz. Und alle jagen Titelverteidiger Markus Brier, der in seiner erfolgreichen Profi-Karriere nie einen Titel verteidigen konnte: „Nur als Amateur in den 90er-Jahren. Aber vielleicht gelingt es mir ja diesmal“, lachte Brier gestern im Rahmen einer Pressekonferenz neben den ehemaligen Siegern Martin Wiegele (2008) und Timon Baltl (2019). Während Ersterer derzeit eine kleine „Karrierepause“ einlegt und nur lokale Turnier spielt, ist Baltl in der Blüte seiner Karriere. „Mein Sieg bei den Gösser Open war das Größte“, erinnerte er sich. Niklas Regner hat noch nicht gewonnen. „Ein Sieg steht aber auf meiner Liste.“ Preisgeld: 40.000 €.