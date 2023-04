Taxifahrer als Opfer: Wer hilft, wird bestohlen!

Verdächtiger saß tags darauf wieder in Café

Im Fall Karademir schnappte die Polizei den mutmaßlichen Täter noch in den Morgenstunden in der Mentlgasse und stellte 605 Euro sicher, die Geldtasche selbst war aber weg. Am selben Abend die große Überraschung: „Mein Cousin betreibt ein Café nahe des Sillparks, dort saß der mutmaßliche Täter seelenruhig und trank ein Bier.“