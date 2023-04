Romana Ull wird neue Chefin des Naturschutzbundes

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Mit mir an der Spitze wird der Naturschutzbund Steiermark ab 2024 seinen Weg als Fürsprecher der Natur sowohl im Artenschutz, von dem kein Tier willkürlich auszunehmen ist, als auch in Sachen Mitsprache der Bevölkerung in Natur- und Umweltbelangen weiter gehen. Johannes Gepp gilt mein besonderer Dank für seinen unermüdlichen Einsatz zur Wahrung unserer Naturschätze“, sagt Ull dazu.