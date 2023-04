Elf Tiroler Hotels mit Liebe für Hunde prämiert

Acht weitere Sieger im „Heiligen Land“

Weiters ausgezeichnet wurden der Riederhof in Ried (16), das Panoramahotel in Mösern (22), das Hotel Fliana in Ischgl (24), der Böglerhof in Alpbach (30), das Hotel Johanna in Umhausen (35), das Hotel Jennys Schlössl in Serfaus (43), der Tennerhof in Kitzbühel (44) sowie der Dagnhof in Walchsee (45). Übrigens: Die Eintragung von hundefreundlichen Hotels auf der Online-Plattform ist kostenlos.