Trotz Baugrund platzte der Traum vom Haus in Tirol

„Straße neben Grundstück wurde aber genehmigt“

Weiters heißt es in der Beschwerde, dass „Feuchtezeiger wie Sumpfdotterblumen, Schachtelhalme und blaugründe Binsen bis an die östliche Parzellengrenze hin vorkommen“. Aus Sicht der Landesumweltanwaltschaft stellte das Bauvorhaben „einen Eingriff in einen Sonderstandort im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 dar“. Insgesamt umfasst das Beschwerdeschreiben sieben Seiten. Schlussendlich wurde das Vorhaben am 25. April des Vorjahres vom Landesverwaltungsgericht verweigert.