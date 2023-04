Er bringt die Leute rauf und sicher wieder runter

Bis zu 40 Mal am Tag fährt er auf und ab

Der Grödiger ist dem Untersberg seit 29 Jahren beruflich treu. Die Gondel in der Talstation in Grödig-Gartenau startet beim „Krone“-Besuch mit 20 Leuten Richtung Berg. „An starken Tagen befördern wir 45 Leute und fahren rund 40 Mal auf und ab“, sagt der gelernte Maschinenschlosser. Immer unter so vielen Leuten, das ist anstrengend. „Wenn ich mal schlecht drauf bin, lasse ich es mir nicht anmerken“, sagt Robert Azetmüller. Anmerken kann er es den Fahrgästen, wenn jemand weiche Knie bekommt. So hilft der 53-Jährige: „Ich rate, bei mir im Führerstand kurz Luft zu schnappen oder sich auf den Boden zu setzen.“