Wals-Asse peilen Medaillenränge bei EM an

Neben Ragginger ist mit Heeressportler Simon Marchl im freien Stil bis 74 kg noch ein Salzburger am Start. Er will sich nach seinem fünften Platz bei der U23-Weltmeisterschaft 2021 und dem siebten Platz bei der U23-Europameisterschaft im Vorjahr bei dieser EM in der Allgemeinen Klasse bestens präsentieren und die Trainingsleistungen im Wettkampf umzusetzen.