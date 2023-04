Imagefilm soll Traumtänzer aufs Parkett locken

Die Pause vom Alltag lockt viele ins Tanzstudio

Dabei geht es um weit mehr als nur Technik. „Wir sind kein Schrittvermittlungsinstitut“, betont Julia Polai augenzwinkernd. Spaß, soziale Kontakte, körperliche Betätigung – warum die Tiroler tanzen, hat viele Gründe. Ein in Krisenzeiten wesentliches Motiv: „Wir haben es gerade nicht lustig. Bei uns finden die Leute eine Pause vom Alltag“, ist Julia Polai überzeugt. Wer Tanzen lernt, denke in dieser Zeit an nichts anderes.