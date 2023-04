Covid-Tests ab Mai bei Tiroler Hausärzten möglich

Bis Ende Juni sollen nach Vorgaben des Bundes die Covid-Tests in die regionalen Gesundheitssysteme integriert werden. „In den kommenden Wochen erfolgt der Rückbau der in den vergangenen Jahren bewährten Screeningstraßen. Ab Mai stehen der Tiroler Bevölkerung weiterhin kostenlose Covid-Testmöglichkeiten zur Verfügung“, erklärt Gesundheitsdirektorin Theresa Geley. Personen mit Symptomen, können sich jedoch künftig auch bei Hausärzten testen lassen. Die Möglichkeit auf Gurgeltests in Apotheken gibt es bis einschließlich 30. Juni.