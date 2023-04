200 Einsatzkräfte - Gleinalmtunnel gesperrt

Zwei Fahrzeuge krachen im Tunnel zusammen, ein Auto beginnt zu brennen, mehrere Personen sind verletzt in den Autos und zahlreiche andere Menschen flüchten in die zweite Tunnelröhre. Anlässlich dieser Übungsannahme wird am Samstag ab 17 Uhr der Gleinalmtunnel auf der A 9 in beiden Richtungen gesperrt sein. 100 Feuerwehrleute, 50 Rettungskräfte und Mitglieder der Autobahnpolizei werden gemeinsam mit ASFINA-Mitarbeitern den Ernstfall proben.