Schwarzenegger trauert um steirischen Freund

Schrempf war am Ostermontag unter tragischen Umständen am steirischen Hymnenberg verunglückt. Nur wenige Meter unter dem Gipfel wollte er einer entgegenkommenden Gruppe ausweichen und ihnen die leichtere Route überlassen, dabei stürzte er im Tiefschnee in den Tod. Die Betroffenheit in seiner Heimat Ramsau und weit darüber hinaus ist riesig. Am heutigen Donnerstag wird der Familienvater am frühen Nachmittag in seiner Heimatgemeinde zu Grabe getragen.