Sturm sucht im Sommer einen neuen Trainer

„Werde eine neue Herausforderung suchen“

„Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Graz, in Summe waren es 14 Jahre bei Sturm. Sehr intensiv, spannend und erfolgreich. Vor allem die letzten sechs Jahre in der Frauen Bundesliga will ich da besonders hervorheben“, sagt der 47-Jährige in einer Aussendung des Vereins. „Ich denke, dass es für den Verein, diese Abteilung und mich Sinn macht, sich ab der kommenden Saison zu verändern. Ich werde mir eine neue Herausforderung suchen, der Fußball bietet zum Glück viele Möglichkeiten. Ich möchte noch einmal betonen, wie dankbar ich bin, in diesen 14 Jahren bei Sturm so viele tolle Menschen und Persönlichkeiten kennengelernt zu haben.“