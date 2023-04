Lieferprobleme bremsen Camping-Urlauber aus

Die Pandemie sorgte bei den Steirern für einen regelrechten Camping-Boom. Die Verkaufszahlen von Wohnmobilen und -anhängern explodierten: 2021 und 2022 wurden jährlich fast dreimal so viele Fahrzeuge verkauft als vor Corona. In Österreich verzeichnete man zum Jahreswechsel 39.638 Wohnwagen und 41.648 Camping-Anhänger. Nun brechen die Zulassungszahlen aber ein - um rund die Hälfte in den ersten beiden Monaten. Ist den Steirern die Lust auf Camping gründlich vergangen?