Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die schüchterne vierjährige Mischlingshündin Hera benötigt bei Menschen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Dann zeigt sie ihr wahres, sportliches Ich. Mit anderen Hunden ist sie gut verträglich, aber stürmisch. Wird es ihr selbst mal zu viel, so zieht sie sich zurück, verbellt andere Hunde aber nicht. Hera ist stubenrein und geht brav an der Leine - nur in stressigen Situationen zieht sie noch. Sie kennt bereits Innenräume und erlernt gerade, mit ihrer Patin brav im Auto mitzufahren. Hera freut sich über ein ruhiges Zuhause (ohne viele Besucher) in ländlicher Umgebung bei sportlichen Menschen, die sie körperlich und geistig auslasten, optimalerweise mit Haus und Garten. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.